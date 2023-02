Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Erste 5G Standalone Roaming-Verbindung zwischen Europa und Südostasien



28.02.2023 / 10:00 CET/CEST



Erfolgreiche Partnerschaft zwischen Sunrise, AIS Thailand und Deutsche Telekom Global Carrier

5G Standalone-Verbindung in Laborumgebung mit Live-SIM-Karten und -Geräten

Live-Test unterstützt Industrie-Vorreiter beim Übergang zu 5G-Roaming Deutsche Telekom Global Carrier, Sunrise und AIS Thailand haben erstmals erfolgreich eine interkontinentale 5G Standalone (SA) Roaming-Verbindung zwischen zwei Netzen in Europa und Südostasien aufgebaut. Die Partner stellten die Verbindung in einer Laborumgebung mit Live-SIMs und -Geräten her. Auch wechselten sie erfolgreich zwischen den jeweiligen 5G SA-Netzwerken von Sunrise und AIS Thailand. Der Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg der weltweiten Einführung von 5G SA-Diensten. Der direkte SEPP-zu-SEPP (Security Edge Protection Proxy) Konnektivitätsaufbau zwischen Heim- und besuchtem Netzwerk wurde über das SEPP-Protokoll der GSMA durchgeführt. SEPP ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen 5G-Netzwerken. Es gewährleistet die Ende-zu-Ende-Vertraulichkeit aller 5G-Interconnect-Roaming-Nachrichten zwischen den Ursprungs- und Zielnetzwerken. SEPP folgt überdies dem 5G SA-Roaming-Sicherheitsdesign im 3GPP-Standard. Nicholas Nikrouyan, Vice President, Voice & Mobile Solutions, Deutsche Telekom Global Carrier, sagt: "Wir wollen den Innovationsschub während der aktuellen Transformation zu 5G beschleunigen. Aktive Partnerschaften fördern unser gemeinsames Ziel, diese Technologie schneller zu beherrschen. Unser jüngster Erfolg bei der Erstellung einer 5G SA-Roaming-Verbindung zusammen mit Sunrise und AIS Thailand ebnet den Weg für weitere Entwicklungen. 5G SA wird eine Vielzahl von innovativen Telko-Angeboten für Verbraucher sowie Unternehmen ermöglichen. SEPP kann hierbei effizient in unserem IPX-Netzwerk gehostet werden, wenn Betreiber die Implementierung und Verwaltung auslagern möchten." Robert Redeleanu, Chief Business Officer, Sunrise, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, die 5G SA-Roaming-Verbindung zwischen unserem Netzwerk und dem von AIS Thailand hergestellt zu haben. Gemeinsam mit Deutsche Telekom Global Carrier freuen wir uns darauf, diesen Erfolg in superschnelle und zuverlässige 5G SA-Konnektivitätsdienste für unsere Privat- und Firmenkunden hier in Europa und weltweit umzusetzen." Saran Phaloprakarn, Head of Mobile and Consumer Consumer Products Development, AIS Thailand, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Deutsche Telecom Global Carrier und Sunrise gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden und Partnern die besten und modernsten digitalen Erlebnisse zu bieten. 5G SA Roaming ist eine Innovation für ultraschnelle Datenübertragung, die die unterschiedlichsten Lösungen effizient unterstützt. Sie wird unseren Kunden auf ihren Reisen einen enormen Lifestyle-Komfort bieten." Die erfolgreiche interkontinentale 5G SA-Roaming-Verbindung ist Teil des innovativen 5G-Roaming-Testfelds von Deutsche Telekom Global Carrier. Dieses ermöglicht es Industriepartnern und -vorreitern, noch vor den anstehenden strategischen Entscheidungen ihre 5G-Roaming-Anforderungen in verschiedenen Szenarien zu prüfen. Innerhalb der Test-Umgebung laufen derzeit vier verschiedene Proof-of-Concept [PoC]-Studien in den Bereichen 5G-Signaling und -Sicherheit, Mehrwertdienste für 5G-Roaming, Network Slicing für Roaming sowie regionaler und lokaler Breakout. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Telekom Global Carrier ausserdem gemeinsam mit dem internationalen Mobilfunk-Roaming-Spezialisten Comfone die erste Phase ihres Inter-Carrier 5G SA Roaming PoC abgeschlossen, sowie zusammen mit Telefonica eine Daten-Roaming-Verbindung mit geringer Latenz zwischen Deutschland und Spanien implementiert. Deutsche Telekom Global Carrier möchte der Branche auch weiterhin Impulse verleihen, damit sie von der passiven Kooperation zu einer aktiven Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von 5G Diensten übergeht. Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 Deutsche Telekom AG Corporate Communications medien@telekom.de 0228 181 - 49494

Über Deutsche Telekom Global Carrier Deutsche Telekom Global Carrier ist die internationale Wholesale-Sparte der Deutschen Telekom. Wir bieten ein umfassendes Portfolio für alle Anforderungen einer sich schnell wandelnden Telekommunikationsbranche. Eines, das ständig aktualisiert wird, um schnelle, innovative Lösungen für zukünftige Technologien und Herausforderungen bereitzustellen. Als einer der weltweit führenden Carrier sind wir in der Lage, die Anforderungen der internationalen Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom Gruppe und von mehr als 900 externen Kunden weltweit zu erfüllen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem internationalen Kommunikationsgrosshandelsmarkt bietet Deutsche Telekom Global Carrier Plattformen der nächsten Generation, umfangreiche Netzwerke, ein globaler Backbone, 360-Grad-Sicherheit, massgeschneiderte Lösungen, weltweite Konnektivität und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter https://globalcarrier.telekom.com/ Über Sunrise Sunrise GmbH, ein Tochterunternehmen und in vollständigem Besitz von Liberty Global, ist das grösste private Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und erbringt führende Mobilfunk-, Internet-, TV- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden. Mit ihrem hybriden Fiber-Netz, das Fest- und Mobilfunknetz kombiniert, ist Sunrise die führende Breitband-Internet-Anbieterin der Schweiz und zählte per Ende 2022 rund 3.196 Mio. Mobile-, 1.246 Mio. Breitband- und 1.273 Mio. TV-Kundinnen und -kunden (RGU). www.sunrise.ch

Über AIS Thailand Advanced Info Service Public Company Limited (AIS) ist der digitale 5G Dienstleister mit den meisten Spektren zur Bereitstellung von Diensten, insgesamt 1420 MHz. Mit über 46 Millionen Kunden (Dezember 2022), hat das Unternehmen die meisten Abonnenten in Thailand. AIS ist bereit, Thailand mit 5G-Technologie zu versorgen, und deckt derzeit 77 Provinzen durch 3 Kerngeschäfte ab: Mobiltelefone, Hochgeschwindigkeits-Breitband für zu Hause über AIS-Glasfaser und digitale Dienstleistungen in fünf Aspekten: Video, Cloud, digitalen Zahlungen, Internet der Dinge (IoT) und Dienstleistungen, die gemeinsam mit Partnern bereitgestellt werden. Das Unternehmen expandiert auch in AIS eSports und AIS Insurance Service. All dies dient der Vision, eine Cognitive Tech-Co zu werden, eine robuste digitale Infrastruktur für das Land zu unterstützen, das Wettbewerbspotenzial des Industriesektors zu steigern und die Lebensqualität für alle Thailänder zu verbessern. Finden Sie uns unter www.ais.th

