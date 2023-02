Das südkoreanische Batteriematerial-Hersteller L&F hat einen umgerechnet 2,9 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag von Tesla erhalten. L&F Co. wird demnach in den Jahren 2024 und 2025 Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt an Tesla liefern. Die kurze Mitteilung von L&F gibt über den Preis von im Original 3,834 Billionen Won hinaus kaum Details des Deals preis. Vertragspartner sind "Tesla, Inc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...