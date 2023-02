Die Batterie-Recyclingfirma Li-Cycle hat vom US-Energieministerium eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 375 Millionen US-Dollar erhalten. Das Geld soll in die erste US-Anlage des kanadischen Unternehmens in Rochester im US-Bundesstaat New York fließen. Die Anlage in Rochester ist jene Fabrik von Li-Cycle, in der die eigentliche Aufarbeitung der Batteriematerialien stattfindet. Das Konzept ...

Den vollständigen Artikel lesen ...