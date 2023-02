Stellantis hat 155 Millionen US-Dollar in ein Projekt zur nachhaltigen Kupferproduktion in Argentinien investiert. Dabei geht es um das Projekt Los Azules, in dessen Rahmen ab 2027 pro Jahr 100.000 Tonnen Kupfer in Kathoden-Qualität produziert werden sollen. Der Autokonzern erwirbt nach eigenen Angaben für die umgerechnet 146,2 Millionen Euro eine Beteiligung in Höhe von 14,2 Prozent an McEwen Copper. ...

