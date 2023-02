DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Vorläufiges Jahresergebnis der Aleia Holding AG 2022; Jahresergebnis der ME Müritzer Energie AG 1,3 Mio. EUR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/28.02.2023/10:30) - Die Aleia Holding AG gibt bekannt, dass das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen mit -3,6 TEUR etwas besser als im Vorjahr (-11,7 TEUR) ausfällt. Die Umsatzerlöse betragen wie in den Vorjahren 0 EUR.

Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%ige Tochter der Aleia Holding AG, weist in ihrem endgültigen Jahresabschluss aus der Bewertung von Projektrechten auf bereits als Windenergiegebiete ausgewiesenen Pachtflächen ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,3 Mio. EUR aus.

Der vollständige vorläufige Einzelabschluss ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.aleia.ag/ investor-relations abrufbar.

Aussender: Aleia Holding AG

ISIN(s): DE000A161291 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg

