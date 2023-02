Wohnen ist ein Basisbedürfnis, und die Nachfrage nach Immobilien größer als das Angebot. Das ist in den USA nicht anders als in Deutschland, wo auch gut gelegene Geschäftshäuser in Zentrumsnähe zuverlässig gefragt sind. Im €uro-Tischgespräch erklären die Experten von BVT, Dr. Peters Group, Industria und Primus Valor, warum Fonds für breite Zielgruppen attraktiver sind als selbst gehaltene Objekte, welche Chancen die Bereiche Wohnen, Einkauf und Hotel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...