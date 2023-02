Bielefeld (ots) -Nach der Airpulse- ist vor Liquid Air Technologie: Wer glaubt, mit Druckwellen alle Höhepunkte erklommen zu haben, den belehrt Satisfyer, der weltweite Marktführer im Bereich Sexual Wellness, nun eines Besseren. Mit dem Launch einer neuen Generation des Satisfyer Pro 2 - dem weltweit meistverkauften Sex-Toy - werden Orgasmen jetzt noch atemberaubender und intensiver. Das Upgrade des beliebten Klassikers verbindet heißeste Innovation mit App-Konnektivität und ist ausgestattet mit der brandneuen Liquid Air Technologie. Damit imitiert der neue Pro 2 den sinnlichen Schwall von pulsierendem Wasser wie aus einem Wasserstrahl auf der Haut - ein einzigartiges und noch nie dagewesenes sinnliches Gefühl von oraler Befriedigung für die Klitoris.Aber keine Sorge: Mit dem Pro 2 der dritten Generation müssen Satisfyer Nutzer:innen keinesfalls auf die heißgeliebte Air Pulse-Technologie verzichten: Durch gleich zwei Aufsätze aus hauchdünner Silikonmembran vereint das Toy die Elemente Luft in Form der Air Pulse Technologie und Wasser mit der neuen Liquid Air Technologie. Dabei ist der neue Pro 2 wasserdicht verarbeitet (IPX7) und beschert somit auch im Nassen heiße Höhepunkte. Ob auf rauer See mit hohen Wellen oder lieber in seichtem Gewässer und lauem Lüftchen - der Druckwellen-Vibrator katapultiert mit gleich elf verschiedenen Druckwellenintensitäten und 12 Vibrationsstufen auf Wolke 7. Oder sollten wir sagen Welle 7?Erhältlich in 3 auffälligen Farben - weinrot, schwarz und lila strahlt der neue Pro 2 im raffinierten, matten Design, das sich durch die ergonomische Form perfekt an die Klitoris anschmiegt. Der Satisfyer Vibrator besteht aus 100 Prozent nahtlosem und hautfreundlichem Silikon mit Soft Touch Feel und fühlt sich damit superweich auf der Haut an. Nach dem Höhepunkt können die integrierten Batterien ganz einfach mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel wieder aufgeladen werden. Damit ist der Pro 2 jederzeit bereit für erotische Erkundungstouren. Darüber hinaus gibt es dieses atemberaubende Toy nicht nur in einer, sondern in gleich zwei Versionen - eine mit Konnektivität zur kostenlosen Satisfyer Connect App und eine ohne.Love next level: Neue Dimension der Ektase mit der Satisfyer Connect AppNeben den neuen Features ist der neue Pro 2 jetzt auch mit der kostenlosen Satisfyer Connect App kompatibel. Damit können Nutzer:innen mit dem Satisfyer-Klassiker die Grenzen und Dimensionen ihrer Lust komplett neu definieren. Aufregende Programme laden dazu ein, eigene Vibrationsmuster zu designen oder die Kontrolle an Partner:innen aus der Ferne abzugeben - Chatfunktion inklusive. Das Feature "Ambient Sound" übersetzt Umgebungsgeräusche in heiße Vibrationen, während "Music Vibes" mit dem Lieblingssong aus der Spotify-Playlist für melodische Vibration-Beats sorgen. Das Lieblingstoy und der Lieblingssound kommen so ganz ungeahnt zusammen. Wer auf der Suche nach einer sinnlichen Gute-Nacht-Geschichte ist, für den ist "Remotyca-Geschichten" das richtige Hörbuch. Erotische Kurzgeschichten übertragen tiefe Vibrationen an das Toy entlang der Dramaturgie und sorgen für intensivere Lustmomente und für ein neues Level der Ektase.Unangefochten die heiße Nummer 1Die neue Generation des Pro 2 ergänzt das Satisfyer Sortiment um ein weiteres Kult-Highlight. Der Satisfyer Pro 2 ist mit über 60 Millionen Verkäufen das am meisten erworbene Sexual- Wellness-Produkt weltweit. Mit mehr als 500.000 Bewertungen auf internationalen Plattformen hat der Testsieger von Stiftung Warentest (Note 1,6) es nicht nur in zahlreiche Medien geschafft, sondern auch in die sexuellen Erlebnisreisen seiner Nutzer:innen. Der Erfolg der dritten Generation ist also vorprogrammiert!ÜBER SATISFYERDurch die Kombination von technischer Innovation und sexuellem Wohlbefinden steht die Sexual-Wellness-Marke Satisfyer für lustvolle, multisensorische Erlebnisse. Seit der Gründung 2016 setzt sich Satisfyer vor allem dafür ein, dass Sexual Wellness für alle da ist - unabhängig von sexuellen Vorlieben, dem sozioökonomischen Hintergrund, Alter, Geschlecht oder individuellen Fähigkeiten. Als die am schnellsten wachsende Sexual-Wellness-Marke ist Satisfyer in mehr als 100 Ländern erhältlich und bietet das vielfältigste und stärkste Sortiment.Die mehr als 200 innovativen und hochwertigen Produkte wurden bereits mit mehr als 343 Design-Preisen ausgezeichnet und sind zudem stets zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Die prämierte und innovative Satisfyer Connect App verbindet Intimität mit Technologie und schafft ein multisensorisches Erlebnis, das Berührung, Klang und haptisches Feedback integriert. So können Nutzer:innen ihre eigenen, personalisierten Vibrationsprogramme erstellen und das Gerät von Partner:innen virtuell steuern. Die Satisfyer Connect App wird regelmäßig aktualisiert und bietet Nutzer:innen stetig neue Erfahrungen mit App-kompatiblen Satisfyer Produkten. Der Bestseller, der Satisfyer Pro 2, wurde seit 2016 über 25 Millionen Mal verkauft und zählt über 100.000 Bewertungen auf Amazon. 