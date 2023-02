Die Spannung steigt. Unsere drei heutigen Protagonisten ThyssenKrupp, Salzgitter und Klöckner & Co. befinden sich in spannenden Konstellationen. Nach dem markanten Rücksetzer von Mitte Februar präsentiert sich ThyssenKrupp derzeit wieder robuster. Dennoch besteht aus charttechnischer Sicht weiterhin die latente Gefahr, dass es zu einem weiteren Rücksetzer kommen könnte. Salzgitter und Klöckner & Co. machen hingegen weiterhin Druck auf der Oberseite. ...

