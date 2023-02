München (www.anleihencheck.de) - Die anhaltende Inflation und die Aussicht auf eine weltweite Konjunkturabschwächung beherrschen weiterhin die Anleihenmärkte, so Vivek Bommi, CFA, Head European Fixed Income, Director European and Global Credit bei AllianceBernstein.Die Zentralbanken würden versuchen, die Inflation zu bekämpfen, und auch wenn das Tempo der geldpolitischen Straffung angesichts des nachlassenden globalen Wirtschaftswachstums sich wahrscheinlich verlangsamen werde, sei 2023 mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen. Zum Glück für Anleger in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen seien die Kennzahlen vieler Emittenten gut und Anleihen böten 2023 trotz eines zunehmend trüben Makrobildes Potenzial. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...