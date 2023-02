Bonn (www.anleihencheck.de) - Das BIP-Wachstum auf dem Festland von 0,8 Prozent im vierten Quartal entsprach der Konsensprognose, so die Analysten von Postbank Research im Kommentar zu Norwegen.Darüber hinaus sei das BIP auf dem Festland im Dezember um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gewachsen, was darauf schließen lasse, dass die norwegische Wirtschaft im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern zum Jahresende nicht an Schwung verloren habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...