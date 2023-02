Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) hat nun auch auf dem Kieler Ostufer in Dietrichsdorf Ladeinfrastruktur für ihre insgesamt 67 E-Busse errichtet. Auch die Busdepots werden weiter mit Ladepunkten ausgerüstet. An der Endhaltestelle "Schwentinestraße" in Dietrichsdorf befinden sich zwei Pantografen-Ladestationen, die E-Busse mit bis zu 450 kW laden können - sofern die Fahrzeuge dafür ausgelegt sind ...

