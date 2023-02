Nicht nur die Aktie der Deutschen Bank kann heute an der Börse zulegen, der gesamte Sektor in Europa befindet sich im Aufwind. Hintergrund sind neue Daten zur Inflation aus Frankreich und Spanien, die die Zinsfantasie wieder anheizen. Die Deutsche-Bank-Aktie steht aktuell hingegen vor mehreren Hürden.Bankenwerte sind am Dienstagvormittag europaweit gesucht, der Sektor liegt mit 0,5 Prozent Plus an der Spitze der Branchen. Im DAX legen Commerzbank-Scheine um 2,4 Prozent zu. Kurstreiber sind nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...