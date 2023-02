Bayer mit rückläufiger Gewinnprognose & der Dax® Wochenauftakt unter der Lupe

Werbung







Bayer konnte 2022 einen Rekordgewinn erzielen, trotzdem bewegt sich die Aktie im Minus.



Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer veröffentlichte heute Morgen die Zahlen aus 2022. Der Umsatz stieg um 15% und der bereinigte Gewinn um 21% auf einen Rekordwert von 13,5 Milliarden Euro an. Ein besonders lukratives Geschäft im letzten Jahr konnte das Unternehmen mit den Unkrautvernichter Glyphosat erzielen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Unkrautvernichters aus dem chinesischen Markt profitierte der Konzern von steigenden Preisen und einer höheren Nachfrage. Für das kommende Jahr, so der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, erwarte man aufgrund der Inflation höhere Kosten, sowie rückläufige Preise bei den Unkrautvernichtern. Der schwächere Ausblick für das Unternehmen sorgte für einen Rückgang der Aktie um circa 5 %









Wie entwickelt sich der Dax® nach dem Schwächeanfall am letzten Freitag? Jörg Scherer, Leiter Technischer Analyse der HSBC untersuchte in der letzten Ausgabe des Daily Tradings ("DAX®: KONSTRUKTIVER WOCHENAUFTAKT: ENORM WICHTIG!") den DAX®. In dieser Ausgabe nimmt Jörg Scherer den Dax® aus Charttechnischer Sicht genauer unter die Lupe. Möchten Sie immer auf den neuesten Stand in der Börsenwelt bleiben? Folgen Sie uns gerne auf unserem Instagram-Channel. Hier bieten wir neben vielen anderen interessanten Informationen auch regelmäßig Wochenausblicke am Wochenenden an. So sind Sie stets über wichtige Ereignisse in der kommenden Woche informiert.















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC