Aachen (ots) -Der Bundesverband Contergangeschädigter e.V. und die Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen gaben eine neue Plattform des gemeinsamen Dialogs bekannt. Nach der informellen Annäherung der vergangenen Jahre auf persönlicher Ebene soll nun ein gemeinsames Dialogforum dem Austausch zwischen Betroffenen und der Grünenthal-Stiftung einen neuen Rahmen geben. Ziel der angestrebten weiteren Kooperation ist es, langfristig gemeinsame Projekte zu realisieren, die neben den etablierten Unterstützungssystemen Contergangeschädigten und deren Angehörigen helfen. Dieses Dialogforum soll eine Plattform werden, welche die Kooperation verfestigt und einen regelmäßigen Austausch zu Zukunftsfragen ermöglicht.Der gemeinsame Wunsch der Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen und des Bundesverbandes Contergangeschädigter e.V. ist es, Themen nachhaltig anzugehen. Den Auftakt machte ein Treffen zwischen dem Vorstand des Bundesverbandes Contergangeschädigter e.V. und Vertreterinnen und Vertretern der Grünenthal-Stiftung am 27. Februar 2023 in Aachen. Dabei wurden Erwartungen und Ideen ausgetauscht sowie mögliche Kooperationsfelder in den übergeordneten Bereichen "Bereitstellung von Wissen rund um Thalidomid" und "Mobilität" diskutiert. Während des Treffens wurden die Vorstellungen über das weitere Vorgehen ausgetauscht sowie Aufgaben und neue Termine festgesetzt.Udo Herterich, Vorsitzender des Bundesverbandes Contergangeschädigter e.V. kommentiert die Intensivierung der Kooperation: "Ich glaube, wir müssen den Blick jetzt nach vorne richten. Gerade der Austausch und der Dialog miteinander ist sehr wichtig: Wie werden wir in Zukunft mit den großen Aufgaben, die vor uns stehen, fertig? Da vertraue ich darauf, dass die Grünenthal-Stiftung, die Conterganstiftung, die Politik, der Bundesverband Contergangeschädigter e.V., andere Verbände und Experten sich in unterschiedlicher Besetzung an einem Tisch zusammensetzen und Workshops und Expertengruppen bilden. Das Dialogforum ist somit ein Näherkommen auf einer neuen Ebene der Zusammenarbeit."Tom Hermes, Mitglied des Stiftungsteams der Grünenthal-Stiftung: "Die Grünenthal-Stiftung und die staatliche Conterganstiftung sorgen beide dafür, die Lebenssituationen der Betroffenen zu verbessern. Was vor zehn Jahren mit einem ersten Austausch mit dem Landesverband NRW begann, findet nun seinen Ausdruck in einem bundesweiten Dialogforum. Wir möchten uns für das Vertrauen, das uns in all den Jahren entgegengebracht wurde, herzlich bedanken."Mitglieder der Eigentümerfamilie unterstützen die Annäherung zwischen der Grünenthal-Stiftung und Betroffenen seit Jahren aktiv und bringen sich auch als Mitglieder des Stiftungsrates der Grünenthal-Stiftung in die Arbeit ein.Über den Bundesverband Contergangeschädigter e.V.Der Bundesverband Contergangeschädigter e.V. ist anerkannter Dachverband für contergangeschädigte Menschen und deren Angehörige in Deutschland seit 1963. Zentrales Ziel seiner Arbeit ist die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es den Betroffenen ermöglichen, ihren individuellen Bedarf selbstbestimmt sicherzustellen.Der Bundesverband Contergangeschädigter e.V. ist Ansprechpartner für Ratsuchende (Betroffene, deren Angehörige und z. B. Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen) und für die am Thema Contergan Interessierten z. B.. Politik, Ärzte, Wissenschaft, Öffentlichkeit und seine Mitglieder.Weitere Informationen finden Sie unter www.contergan.deÜber die Grünenthal-StiftungDie Grünenthal-Stiftung wurde Anfang 2012 gegründet und integrierte damit die seit 2011 bestehende Härtefall-Initiative von Grünenthal. Ihre Aufgabe ist es, die Lebensqualität der von Contergan geschädigten Menschen zu verbessern.Die persönliche Kommunikation mit den Betroffenen ist der Schlüssel zum Erfolg der Stiftung. Das Team nimmt sich Zeit, die Bedürfnisse jedes Einzelnen kennenzulernen. So kann sie Unterstützungsleistungen anbieten, die dort ansetzen, wo sie im Leben der Betroffenen einen echten Unterschied machen. Der Schwerpunkt liegt auf Hilfen, die das Leben im eigenen Zuhause erleichtern, die Kontakte mit anderen Menschen fördern oder die Ausübung beruflicher Tätigkeiten ermöglichen.Bisher hat die Grünenthal-Stiftung mehr als 780 Betroffene in beinahe 3.500 Anliegen unterstützt. Darüber hat sie verschiedene bundesweite und internationale Projekte durchgeführt.Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal-stiftung.comPressekontakt:Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:Udo HerterichVorsitzender Bundesverband Contergangeschädigter e.V.+49 1523 4342504udo.herterich@contergan.deFabia KehrenGlobal Communication+49 241 569 3269fabia.kehren@grunenthal.comOriginal-Content von: Grünenthal GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114340/5452004