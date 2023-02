Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - La Française Real Estate Managers (REM) erweitert ihren Mieterbestand und hat für ihre Bürogebäude The Happ in Frankfurt am Main (Ferdinand-Happ-Straße 53) und Laimer Atrium in München (Landsberger Straße 314) SleevesUp! Spaces GmbH als Mieter gewonnen, so La Française AM Finance Services in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

