Zozo Inc. ist ein japanisches E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Online-Verkauf von Bekleidung und Modeaccessoires spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiba, Japan. Es hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt und seine Plattform ist heute eine der größten Online-Shopping-Websites in Japan. Die Zozo-Website ist bekannt für ihre innovativen Technologien, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Körpermaße genau zu vermessen und so passende Kleidungsstücke zu finden. Zozo nutzt dafür eine spezielle App, die den Nutzern dabei hilft, ihre Maße zu erfassen und so die perfekte Größe für ihre Kleidung zu finden. Die ...

