Share: Ökonomen der Société Générale erörtern den JPY-Ausblick. Das Paar USD/JPY wird bis Ende des Jahres auf 125 prognostiziert. Yen wird in den nächsten Jahren allmählich weiter aufwerten "Wir gehen davon aus, dass der japanische Yen wieder an Wert gewinnt und sich das Paar USD/JPY bis Ende 2023 in Richtung 125 bewegt." "Wir gehen auch davon aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...