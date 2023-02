Paris (www.fondscheck.de) - Die Nachfrage nach Aluminium wird unserer Einschätzung nach in den kommenden Jahren drastisch anziehen, so die Experten von Ofi Invest Asset Management.Gleichzeitig werde die Aluminiumproduktion durch das begrenzte Vorkommen an Bauxit beschränkt sein, das für die Herstellung von Aluminium erforderlich sei. Entsprechend rechnen wir 2023 mit deutlich ansteigenden Preisen, sagt Benjamin Louvet, Manager des Ofi Invest Energy Strategic Metals Fund (ISIN FR0014008NN3/ WKN A3DP0D) und Ofi Invest Precious Metals Fund (ISIN FR0011170182/ WKN A1J4GP) bei Ofi Invest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...