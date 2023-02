Der britische Ladeinfrastruktur-Anbieter Swarco Smart Charging kündigt den Aufbau eines HPC-Ladenetzes in ganz England, Schottland und Wales an. Unter dem Namen PoGo sollen in den nächsten vier Jahren über 2.000 ultraschnelle Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen wie Lebensmittelgeschäften und Cafés entstehen. "PoGo" soll dabei für "Power and Go" stehen, um die kurzen Ladezeiten an den Schnellladern ...

