Das schwedische E-Lkw-Startup Volta Trucks hat die Ausweitung seines Truck-as-a-Service-Netzwerks (TaaS) in Europa mit zwei neuen Standorten in Deutschland und Spanien angekündigt. Beide neuen Hubs in Duisburg und Madrid sollen "in Kürze" eröffnet werden. Dort werden laut dem Unternehmen "umfassende Kundenbetreuung, Schulungen sowie Wartung und Service" für die in diesen Märkten eingesetzten E-Lkw ...

Den vollständigen Artikel lesen ...