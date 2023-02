Evonik investiert einen mittleren zweistelligen Euro-Millionenbetrag in eine Erweiterung der Produktionsanlagen für pyrogenes Aluminiumoxid am Standort Yokkaichi in Japan. Das Material soll in extrem dünnen Beschichtungen für Separatorfolien in Batterien verwendet werden. Dies wird die erste Aluminiumoxid-Anlage des deutschen Chemieunternehmens in Asien sein, ausgerichtet auf die Produktion von Speziallösungen ...

