Am heutigen Handelstag notiert Gold aktuell (11:15 Uhr) gegenüber seinem gestrigen Handelsschluss zwar um - 0,35 % schwächer bei 1811 USD. Sein Kurs lag nach der enttäuschenden Erstveröffentlichung der Februar-Inflationsraten in Frankreich sowie Spanien heute Morgen allerdings zeitweise schon tiefer bei nur noch 1805 USD.Heute Morgen wurde Gold (TVC:GOLD) insbesondere von der Publikation enttäuschender erster vorläufiger Inflationsraten in Frankreich und Spanien für den Februar belastet und gab daraufhin bis 9:15 Uhr auf ein bisheriges ...

