Nach einem zunächst positiven Start in die neue Handelswoche haben die US-Indizes doch noch in den Rückwärtsgang geschaltet. Der S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 gaben die anfänglichen Gewinne größtenteils wieder ab, immerhin, am Ende sprang noch ein kleines Plus heraus. Die Technologiebörse Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 legten um 0,74 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...