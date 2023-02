Veräußerungsgewinne, die innerhalb eines Jahres aus dem Verkauf oder Tausch von Bitcoin & Co erzielt werden, sind nach einem neuen Urteil steuerpflichtig. Von Stefan Rullkötter Der Fall: Ein Anleger hatte innerhalb von 12 Monaten rund 3,4 Millionen Euro Gewinn mit Krypto-Investments realisiert. Er tauschte im Juni 2017 Bitcoins, die er zu Jahresanfang erworben hatte, zunächst in Ethereum und anschließend in Monero. Im Dezember 2017 wechselte er seine ...

