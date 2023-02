Vikram Sinha, President Director und CEO von Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat), erörterte die Geschichte von Indosat, der erfolgreichsten Fusion, die Indonesien voranbringt. Indosat ist das neue digitale Telekommunikations- und Internetunternehmen von Weltklasseniveau für Indonesien, das aus der Fusion von Indosat Ooredoo und Hutchison 3 Indonesia hervorgegangen ist.

Während des Rundtischgesprächs wies Sinha darauf hin, dass Fusionen im Telekommunikationssektor oft aus verschiedenen Gründen scheitern, z. B. wegen der Schwierigkeiten bei der Integration unterschiedlicher Technologien und Systeme, wegen regulatorischer Hürden und wegen der Schwierigkeiten, wichtige Mitarbeiter und Kunden zu halten. Die erfolgreiche Fusion von Indosat hat jedoch die Telekommunikationsbranche und das BIP-Wachstum Indonesiens verändert.

Indonesien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und eine der bedeutendsten digitalen Volkswirtschaften in ASEAN. Die Einführung der Digitalisierung ermöglicht es Indonesien, die Zeit bis zur Erreichung seines langfristigen Ziels, den Status eines Landes mit hohem Einkommen zu erreichen, zu verkürzen. Indosat, ein digitales Telekommunikationsunternehmen mit 100 Millionen Abonnenten, vollzieht einen raschen Wandel, um die digitale Revolution im Land voranzutreiben.

Sinha erläuterte, dass der Zusammenschluss von Indosat Ooredoo und Hutchison 3 Indonesia alle Erwartungen für das Jahr 2022 übertroffen habe, was einen positiven Ausblick auf den indonesischen Markt und die Möglichkeit zum Wachstum in der Telekommunikationsbranche gebe. Indosat verfügt über einen laufenden 9-Quartale-Integrationsplan, und die Realisierung der Synergien verläuft reibungslos und ist früher als geplant abgeschlossen worden. Die Netzintegration, bei der die MOCN-Technologie (Multi-Operator Core Networks) zum Einsatz kommt, soll in diesem Quartal abgeschlossen werden.

Indosat veröffentlichte einen Forschungsbericht mit dem Titel Empowering Indonesia 2023, der die Säulen der digitalen Wirtschaft Indonesiens und die Rolle der Technologie bei der Beschleunigung des künftigen Wachstums untersucht. Aus dem Bericht geht hervor, dass Indosat aufgrund seines soliden Wachstums im Jahr 2022 der wichtigste Motor für die Telekommunikationsbranche und das BIP-Wachstum Indonesiens ist.

Das Ergebnis von Indosat für das Gesamtjahr 2022 zeigt eine solide Leistung sowohl in finanzieller als auch in betrieblicher Hinsicht. Die Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 48,9 %, das EBITDA betrug 19.468,7 Mrd. Rp, der den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn belief sich auf 4.723,4 Mrd. Rp und der normalisierte Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 76,2 %. Die Zahl der Mobilfunkkunden des Unternehmens stieg im GJ 2022 um 62,5 auf 102,2 Millionen.

"Wir haben die Erwartungen übertroffen und sind die erfolgreichste Fusion der Welt. Indosat ist nicht nur gut für die Branche, es ist auch gut für Indonesien. Wir werden die digitale Revolution weiter vorantreiben und Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen", sagte Vikram Sinha, President Director und CEO von Indosat Ooredoo Hutchison.

Über Indosat Ooredoo Hutchison

Die Vision von Indosat Ooredoo Hutchison (IDX: ISAT) ist es, das bevorzugte digitale Telekommunikationsunternehmen Indonesiens zu werden. Durch seine erstklassigen digitalen Telekommunikationsdienste und sein herausragendes Netzwerk strebt Indosat Ooredoo Hutchison danach, jeden Indonesier zu verbinden und zu befähigen. Indosat Ooredoo Hutchison wird gemeinsam von der Ooredoo Group und CK Hutchison kontrolliert und wurde 2022 durch die Fusion von PT Indosat Tbk und PT Hutchison 3 Indonesia gegründet.

Website: www.IOH.co.id

