Procredit ist eine in Frankfurt ansässige Bank, die sich auf die Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Entwicklungs- und Schwellenländern spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat inzwischen Niederlassungen in 21 Ländern in Europa, Lateinamerika und Afrika. Procredit verfolgt einen nachhaltigen Ansatz und engagiert sich für soziale und ökologische Verantwortung. Was macht Procredit? Procredit konzentriert sich auf die Finanzierung von KMU, die oft Schwierigkeiten haben, Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Diese Unternehmen tragen jedoch wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern bei. Procredit bietet daher Kredite und andere Finanzdienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse ...

