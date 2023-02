Nach moderaten Gewinnen am Vortag deuten sich am Dienstag erneut leicht steigende Notierungen an der New Yorker Wall Street ab. Der Future auf den Dow Jones Index steigt 30 Minuten vor dem Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 32.279 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq Composite geht es ebenfalls leicht nach oben. Um 16 Uhr MEZ steht das US-Verbrauchervertrauen zur Veröffentlichung an, später folgt der ISM-Index. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

