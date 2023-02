EQS-Ad-hoc: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Finanzierung

VIB Vermögen AG schließt neuen Konsortialkreditvertrag über rd. 505 Mio. Euro und löst bestehende Kredite vorzeitig ab

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 28. Februar 2023 Die VIB Vermögen AG, Neuburg/Donau (ISIN: DE000A2YPDD0), hat heute einen neuen Konsortialkreditvertrag über rund 505 Mio. Euro geschlossen. Die neue Finanzierung mit einer Laufzeit von 7 Jahren löst bisherige Finanzierungen im Volumen von rund 245 Mio. Euro für 45 Gewerbeimmobilien des Bestandsportfolios mit einer durchschnittlichen restlichen Zinsbindungsfrist von 3,5 Jahren vorzeitig ab. Die Erweiterung und Neustrukturierung der Kreditfazilität ermöglicht der VIB Vermögen AG finanzielle Flexibilität und höhere Planungssicherheit.



Der Zinsaufwand, der sich auf die zentrale Steuerungsgröße Funds from Operations (FFO*) in 2023 und den Folgejahren auswirkt, wird sich vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus und der vereinbarten Konditionen um rund 17 Mio. Euro jährlich erhöhen, denen der Wegfall von rund 15 Mio. Euro Regeltilgung p.a. gegenüber stehen. Für die Zinssicherung im Rahmen der Refinanzierung entstehen zudem nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen von rund 10,6 Mio. Euro. Durch die Refinanzierung wird die durchschnittliche Laufzeit aller Finanzverbindlichkeiten von 4,5 Jahren zum 31.12.2022 auf 6,0 Jahre erhöht.



Die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird hierdurch nicht berührt.



* Erläuterung: FFO ist die Abkürzung für Funds from Operations, das operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung vor Abschreibungen, Steuern, Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten.



