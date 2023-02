Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DO & CO Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") (ISIN AT0000818802/ WKN 915210) gibt gemäß § 135 (1) BörseG bekannt, dass am Ende des Monats Februar 2023 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 9.817.171 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.634.342,00 betragen, so DO & CO in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

