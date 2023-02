Ob McDonalds und Burger King ist eine Frage des Geschmacks. Doch am Aktienmarkt hat nur einer von beiden die Nase klar vorn. Doch wie sieht das in Zukunft aus? Und welcher der beiden Werte bietet Anlegern mehr Potenzial? McDonalds gilt als eine der weltweit größten Fast-Food-Ketten mit einer Marktkapitalisierung von 190 Milliarden US$. Der Konkurrent Burger King ist dagegen Teil der kanadischen Holding Restaurant Brands International mit anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...