Vaduz (ots) -Die Regierung hat am Dienstag, 28. Februar 2023 Lothar Ritter aus Mauren als neuen Präsidenten für den Universitätsrat bestellt. Er wird das Amt per 1. April 2023 übernehmen.Lothar Ritter aus Mauren war während 35 Jahren eine prägende Figur im Schweizer Hochschulumfeld. Per Ende Oktober 2022 ging der ehemalige Rektor der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs NTB und Departementsleiter Technik der OST - Ostschweizer Fachhochschule in Frühpension. Er wird als neuer Universitätsratspräsident seine fundierte Erfahrung als Professor und Führungskraft im Hochschulwesen, sein Fachwissen in Higher Education Management und seine Begeisterung für dynamische Experten-Organisationen im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einbringen. Lothar Ritter: "Damit möchte ich meinen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Universität Liechtenstein leisten."Der diplomierte Mathematiker ist unter anderem Vorsitzender des Boards der Standortinitiative Digital-Liechtenstein, Stiftungsrat der Förderstiftung MINT-Initiative Liechtenstein, Mitglied der Gesellschaft Schweiz-Liechtenstein sowie Stiftungsratspräsident der Stiftung Wyon.Grosser Dank für das EngagementLothar Ritter wird das Amt des Universitätsratspräsidenten von Klaus Tschütscher übernehmen, welcher das Amt vier Jahre weit- und umsichtig führte. Die Regierung bedankt sich bei Klaus Tschütscher für seinen ausserordentlichen Einsatz für die Zukunft der Universität Liechtenstein. Tschütscher hat durch seine grosse Führungserfahrung massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Universität in den vergangenen Jahren weiter professionalisiert, den Akkreditierungsprozess erfolgreich absolviert und mit dem Transformationsprozess die strategischen Weichen für die Zukunft gestellt hat.