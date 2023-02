EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

123fahrschule SE steigert den Umsatz um 114,8 % zum Vorjahreszeitraum auf TEUR 16.668



28.02.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



123fahrschule SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2022



Köln, 28. Februar 2023 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022

vorgelegt.



Die 123fahrschule blickt trotz diverser exogener Unsicherheits-Faktoren, wie die wirtschaftlichen Folgen durch die Ukrainekrise, die gestiegene Inflation, die einhergehende Kaufzurückhaltung, volatile Aktienmärkte und einer daher schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland, auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück.



Dem Konzern ist es gelungen alle relevanten Kennzahlen erfolgreich im Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. So konnte die 123fahrschule den Umsatz um 114,8 % zum Vorjahreszeitraum auf TEUR 16.668 steigern. Das EBITDA verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 29,8% auf TEUR -2.663. Die Anzahl der Fahrlehrer der 123fahrschule liegt zum 31.12.22 bei 151, einem Plus von 58,9% zum Vorjahr.



Darüber hinaus hat die 123fahrschule auch die bundesweite Expansion durch die Übernahme von zehn weiteren Fahrschulstandorten im Jahr 2022 vorangetrieben und konnte somit zusätzliche Marktanteile gewinnen. Die Gesamtzahl der 123fahrschule-Filialen stieg somit im Geschäftsjahr 2022 von 50 auf 60 Filialen.



Außerdem investierte die 123fahrschule im Jahr 2022 weiterhin in die Digitalisierungsstrategie. So wurde unter anderem ein mittlerer sechsstelliger Betrag in Interessenvertretung und Informationsarbeit bei Politik und Verbänden investiert, um aktiv die Zukunft und Gesetzeslage zur Digitalisierung der Branche mitzugestalten. Zudem wurde in die Weiterentwicklung der Applikationslandschaft sowie die weitere Automatisierung von Prozessen investiert und ein zweites Entwicklerteam aus IT-Spezialisten beauftragt. Durch das Konglomerat an Optimierungsmaßnahmen konnte die 123fahrschule sowohl die Anmeldungen gegenüber dem Vorjahr um 43,8 % auf T9,2 steigern als auch die Effizienz und Effektivität der praktischen Führerscheinausbildung der Tochtergesellschaften verbessern. Mit 162.391 Fahrstunden wurde der Vorjahreswert um 55,8 % übertroffen. Der NPS (Net Promoter Score), eine Kennzahl, die misst, inwiefern Konsumenten ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfehlen würden, beträgt derzeit bei der 123fahrschule einen Wert von 62.



Boris Polenske, CEO der 123fahrschule, kommentiert: "Wir können auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken und befinden uns trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukrainekrise auf unserem gewohnten Wachstumspfad. Jetzt geht es darum unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2023 in Angriff zu nehmen. Der klare Fokus liegt auf der Optimierung der operativen Excellenz zur Erreichung einer nachhaltigen Profitabilität auf Konzernebene sowie der Realisierung eines positiven Cash-Flows."



Ein besonderes Augenmerk für die weitere Umsatzsteigerung und Skalierung in 2023 liegt in dem Aufbau des Bildungsgeschäfts, also der Implementierung sowie dem weiteren Ausbau der Berufskraftfahrer- und Fahrlehrerausbildung. Hauptsächlich liegt der Fokus hierbei auf der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen und der damit verbundenen Kundenakquise mittels Bildungsgutscheinen.



Der vollständige Geschäftsbericht 2022 der 123fahrschule SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft unternehmen.123fahrschule.de verfügbar.

__________________________________________________________________________

Über die 123fahrschule SE

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.



Diese Einschätzung wurde anhand aller zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Geschäftsberichts 2022 und dieser vorliegenden Mitteilung zum Geschäftsbericht 2022 verfügbaren Informationen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs des Konzerns liegen. Das betrifft sowohl die möglichen Auswirkungen der Ukrainekrise und Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie als auch deren weiteren Verlauf und gesamtwirtschaftliche Auswirkungen.



Sollten die der Prognose zugrundeliegenden Annahmen nicht zutreffen oder die beschriebenen Risiken oder Chancen eintreten, können die tatsächlich eintretenden Ergebnisse deutlich von den im Ausblick getroffenen Aussagen abweichen. Sollte sich die Informationsgrundlage dahingehend ändern, dass ein wesentliches Abweichen von der Prognose überwiegend wahrscheinlich wird, so wird die 123fahrschule SE dies im Rahmen der gesetzlichen Veröffentlichungsvorschriften mitteilen.

Kontakt:?



123fahrschule?SE



Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath

Tel: 0221-177357-60 |?ir@123fahrschule.de |?www.123fahrschule.de?

Mehr Infos unter:?www.123fahrschule.de



28.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com