Aktueller Stand zum Refinanzierungsprozess Anleihen 2020/2023 und 2021/2026 Berlin, 28. Februar 2023 - Die ACCENTRO Real Estate AG hat die Bestätigung des zuständigen Gerichts erhalten, dass bis zum Ablauf der Anfechtungsfrist am 13. Februar 2023 keine Anfechtungsklagen gegen die Vollziehung der Refinanzierung der Anleihe 2020/2023 (Volumen 250 Mio. EUR) erhoben wurden. Mit Ausnahme der Bestellung einer Sicherheit durch eine Portfoliogesellschaft können aus Sicht der ACCENTRO Real Estate AG mit jetzigem Stand alle Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der Refinanzierung zeitnah erfüllt werden. Die ACCENTRO Real Estate AG steht aktuell in Verhandlungen mit der Geschäftsführung der entsprechenden Portfoliogesellschaft und tut weiterhin alles dafür, die Refinanzierung sehr zeitnah umzusetzen. Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

