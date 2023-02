Halbleiteraktien liegen voll im Trend und haben teilweise beeindruckende Rallyes hinter sich. Doch inzwischen glauben einige Analysten, dass es mit der Gewinn- und Kursentwicklung nicht mehr so weitergeht wie bisher. Halbleiteraktien sind echte Trendaktien gewesen und wie in jedem Hype gibt es schnell Übertreibungen, welche zunächst niemand sehen will. Ähnlich war dies auch bei den Aktien von Nvidia und Co. für die der Abwärtstrend schon vor einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...