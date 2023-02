DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "5,50%-Opus Chartered (DPL)-Anleihe 16/24" wird weiterhin als "attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta/28.02.2023/18:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,50%-Anleihe der Opus Chartered Issuances S.A. Teilvermögen 35 (DPL) mit Laufzeit bis 2024 (WKN A184F0) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update) "5,50%-Opus Chartered (DPL)-Anleihe 16/24" weiterlesen ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-550-opus-chartered-dpl-anleihe-16-24-wird-weiterhin-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

