Die EU will, dass ab 2035 neue Autos keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) aber möchte, dass E-Fuels erlaubt sein sollen. Dieses "künstliche" Benzin wird nicht aus Erdöl produziert, sondern indem Wasserstoff (H2) mit "gebrauchtem" Kohlenstoffdioxid synthetisiert wird. Im Idealfall wird also das gesamte CO2, das aus dem Auspuff kommt, irgendwo anders der Luft entzogen und in einer Art Kreislauf neu verarbeitet. Klingt toll, damit wäre der Treibstoff klimaneutral. Die Umweltbilanz stimmt aber nur dann, wenn der Wasserstoff mit grüner Energie produziert wird. Das ist jedoch gar nicht vorgeschrieben und darum ist das E-Fuel eine klimaschädliche Mogelpackung.



