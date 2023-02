DJ Linde erhöht Quartalsdividende um 9 Prozent auf 1,275 USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde plc zahlt eine um 9 Prozent höhere Quartalsdividende von 1,275 US-Dollar je Aktie. Die Dividende wird am 28. März an die am 14. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, wie der Gasekonzern mitteilte. Es ist das 30. Jahr in Folge, in dem die Quartalsdividende erhöht wird.

February 28, 2023

