Merck-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent hinnehmen. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 106,98 USD kaufen. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Merck der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Merck-Analyse einfach hier klicken.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. So genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Der bisherige Bestwert liegt bei 111,24 USD. Spannung ist also in jedem Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...