Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/41BJVV9 Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Wie sind die Aussichten für den Rest des Börsenjahres - Bleibt die Rezession vielleicht doch aus - Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei Blackrock, glaubt, dass Anleger nach den starken Makro-Daten der vergangenen Wochen nun endlich akzeptieren, dass die Fed noch nicht am Ziel ist. Doch auch für Jerome Powell und Co. werde der Zeitpunkt kommen, an dem man sich mit einem hohen Inflationslevel abfinden werde - und das vermutlich, bevor das Ziel von zwei Prozent erreicht sein wird. Mittelfristig dürften die Teuerungsraten hoch bleiben. Das liege unter anderem an strukturellen Faktoren wie dem demografischen Wandel. Wie es an den Kapitalmärkten nach den nächsten Zinsschritten weitergeht: Alle Antworten gibt es im Video!