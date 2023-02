Es war heute am deutschen Aktienmarkt ein hart umkämpfter Tag. So war der DAX deutlich im Minus gestartet, hatte sich allerdings dann zum Mittag in die Gewinnzone vorarbeiten können. Dies blieb auch fast den gesamten restlichen Handelstag über so, doch am Ende überwogen die Verkäufe und der Index driftete leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...