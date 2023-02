In Sachen Ausstattung verbessern sich Smartphones von Generation zu Generation. Die Akkuleistung der Geräte bleibt dennoch oftmals die Achillesferse. Honor will deshalb mit neuen Anoden aufwarten. Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona sorgt ein Smartphone-Hersteller für Schlagzeilen: Die ehemalige Huawei-Tochter Honor hat auf der Messe zunächst zwei neue Smartphones vorgestellt und dann verkündet, die Akkuleistung der Geräte durch spezielle Anoden zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...