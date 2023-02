New York (ots/PRNewswire) -Verlängern Sie Ihre Lash Reality: Surreale Wirkung. Surreale Technologie. Surreale Wimpern.Maybelline New York, die weltweit führende Kosmetikmarke, erweitert ihr meistverkauftes Mascara-Portfolio und bringt ein Produkt auf den Markt, das so surreal ist, dass nur ein Avatar es zum Leben erwecken kann. Die neue Falsies Surreal Extensions Mascara kommt mit Hilfe von Maybellines erstem Avatar May auf den Markt, der neben der globalen Maybelline-Botschafterin Gigi Hadid in der kommenden Kampagne zu sehen ist, die die reale und die virtuelle Welt miteinander verbindet.Mit bis zu 24 Stunden Tragezeit sorgt die The Falsies Surreal Extensions Mascara für eine sichtbare Verwandlung der Wimpern. Die hybride Technologie aus langen und kurzen Fasern und die verlängerte Helix-Bürste mit langen, gedrehten Borsten verlängern jede einzelne Wimper und sorgen für extremes Volumen und bis zu 36% sichtbar längere Wimpern. Die Leute werden fragen: "Sind Ihre Wimpern echt?!"Da das Metaversum weiterhin die neue Grenze für soziale Interaktion darstellt, ist May nur der nächste Schritt auf Maybellines Reise zur Erkundung der virtuellen Welt. Letztes Jahr hat sich Maybelline mit Ready Player Me, der führenden spielübergreifenden avatar-Plattform für das Metaversum, zusammengetan, um fünf kostenlose, von Experten kreierte Make-Up-Looks anzubieten, die Sie in sekundenschnelle auf Ihren Avatar auftragen können."Wenn eine Mascara eine so surreale Verwandlung bewirkt, braucht es etwas ebenso Surreales, um sie einzuführen. Und genau da kommt May ins Spiel. Wir freuen uns, unser Falsies-Portfolio mit Hilfe unseres ersten Avatars zu erweitern, der den surrealen Look der Wimpernverlängerung und die Technologie der nächsten Generation auf lustige und unerwartete Weise zum Leben erweckt", sagte Shivani Shah, SVP von Global Brand Experience bei Maybelline New York.Neben Falsies Surreal Extensions Mascara wird May eine Rolle bei der Veröffentlichung virtueller Produkte und Dienstleistungen, bei Aktivierungen im Metaversum und bei Kampagnen für ikonische, leistungsstarke Makeup-Franchises spielen.Informationen zu Maybelline New YorkKontakt:Francia Cooper, francia.cooper@maybelline.comJulie Delazyn, julie.delazyn@loreal.comMaybelline New York ist die weltweit führende Kosmetikmarke, die in mehr als 120 Ländern erhältlich ist. Durch die Kombination von technologisch fortschrittlichen Formeln mit trendigem Know-how und New York City Flair hat es sich Maybelline New York zur Aufgabe gemacht, hochwirksame und innovative Kosmetik für alle anzubieten. Maybelline New York introduced Brave Together in 2020, ein langfristiges Programm, das sich der Destigmatisierung des Themas psychische Gesundheit widmet und Initiativen zur psychischen Gesundheit finanziert, die von gemeinnützigen Organisationen geleitet werden. Die Marke hat sich verpflichtet, 10 Millionen US-Dollar für die Förderung der psychischen Gesundheit zu spenden, mit dem Ziel, bis 2025 1 Million Menschen den Zugang zu wichtiger persönlicher Unterstützung zu ermöglichen. Für weitere Informationen: http://www.maybelline.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2009851/Maybelline_Falsies_Surreal_Mascara.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/maybelline-new-york-bringt-die-falsies-surreal-extensions-mascara-mit-ihrem-first-ever-avatar-auf-den-markt-301758575.htmlOriginal-Content von: Maybelline, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148629/5452430