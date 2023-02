Xiaomi hat zum MWC 2023 ein 300-Watt-Netzteil vorgestellt, mit dem sich ein - modifiziertes - Smartphone seiner Budget-Marke Redmi in nur fünf Minuten vollladen lässt. Erreicht wird dies auch durch einen neudesignten Akku. Bisher gilt Xiaomis Redmi Note 12 Discovery Edition als das am schnellsten aufladbare Smartphone auf dem Markt. Mit einem 210-Watt-Ladegerät kann dessen 4.300-Milliamperestunden-Akku in neun Minuten vollständig aufgeladen ...

