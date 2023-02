MOBILE WORLD CONGRESS: Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, kündigte heute den Support von Wind River Studio für physische Single-Core-Footprints auf Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation mit Intel vRAN Boost an. Der Support beinhaltet eine integrierte Beschleunigung zur Steigerung des Durchsatzes und zur Verringerung der Latenz sowie des Stromverbrauchs zur Unterstützung anspruchsvoller 5G-Workloads.

Eine Demonstration von Wind River Studio und der Intel-Technologie wird auf dem Wind River-Stand in Halle 2, 2F25 auf dem Mobile World Congress 2023 gezeigt. Weitere Informationen über Wind River auf dem Mobile World Congress finden Sie unter experience.windriver.com/mwc-2023/.

"5G schafft branchenübergreifend neue Möglichkeiten, und der Bedarf an höherer Leistung und Intelligenz am Rande des Netzwerks wird zunehmen", so Avijit Sinha, Chief Product Officer, Wind River. "Angesichts dieser Anforderung haben wir mit Intels Xeon Scalable-Prozessor der 4. Generation den physischen Fußabdruck von Wind River Studio von zwei Kernen auf einen Kern reduziert und damit mehr Rechenleistung für Cloud-native Netzwerkfunktionen (CNF) am Edge ermöglicht. Wir liefern weiterhin eine differenzierte Lösung, die Kunden dabei hilft, ihre 5G-Ziele zu erreichen, basierend auf der bewährten Wind River Studio-Technologie, die weltweit bei Betreibern im Einsatz ist."

"Das mobile Netzwerk nimmt schnell Cloud-native, softwaredefinierte Architekturen auf, um die Bereitstellung innovativer Dienste zu beschleunigen", sagte Cristina Rodriguez, Vice President und General Manager der Wireless Access Network Division der Intel Corporation. "Die optimierte Cloud-Plattform von Wind River hilft Serviceprovidern, ihren Bedarf an Leistung, Skalierung und Nachhaltigkeit auf Servern mit Intel Xeon-Prozessoren zu decken."

Die branchenführende Plattform Wind River Studio bietet eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und containerbasierte Architektur auf Open-Source-Basis für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von verteilten Edge-Netzwerken im großen Maßstab. Sie bildet die Grundlage für eine geografisch verteilte, verwaltete Lösung, die den Day-1- und Day-2-Betrieb vereinfacht, indem sie ein automatisiertes Zero-Touch-Management von Tausenden von Knoten bietet, unabhängig von deren physischem Standort. Studio meistert die komplexen Herausforderungen bei der Bereitstellung und Verwaltung einer physisch verteilten, Cloud-nativen vRAN-Infrastruktur zur Erzielung herkömmlicher RAN-Performance in einer vRAN/Open RAN-Bereitstellung.

Die Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation bauen auf jahrzehntelanger Innovation in den Bereichen Rechenzentrum, Netzwerk und Intelligent Edge auf. Sie verfügen über integrierte Beschleuniger, die das Energie-/Leistungsverhältnis weiter verbessern und immer anspruchsvollere Workloads wie 5G-Signalverarbeitung, KI, Analytik, Netzwerk, Speicher und HPC effizient unterstützen. Diese Prozessoren mit Intel vRAN Boost verfügen über eine vollständig integrierte Beschleunigung und sind speziell für leistungsstarke Netzwerk- und Edge-Workloads mit niedrigen Latenzzeiten optimiert. Für 5G-Workloads tragen integrierte Beschleuniger dazu bei, den Durchsatz zu erhöhen und die Latenzzeit und den Stromverbrauch zu senken. Im Vergleich zu den Prozessoren der 3. Generation bieten die Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation eine bis zu doppelt so hohe vRAN-Kapazität bei gleichbleibendem Stromverbrauch, und die Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation mit Intel vRAN Boost ermöglichen eine zusätzliche Energieeinsparung beim Computing von 20 Prozent.

Als führendes Unternehmen in der 5G-Landschaft hat Wind River eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung und beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN-Programme gespielt, darunter einige der bedeutendsten Open RAN-Netze der Welt.

