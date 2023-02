Während des MWC Barcelona 2023 wird Huawei mit Betreibern, Industriepartnern und anderen wichtigen Meinungsführern aus der ganzen Welt zusammentreffen, um den "GUIDE to the Intelligent World" zu diskutieren. Gemeinsam werden sie überlegen, wie sie den GUIDE Business Blueprint nutzen können, um den Grundstein für 5.5G zu legen und auf dem Erfolg von 5G für noch größeren Wohlstand in einer intelligenten Welt aufzubauen.

Der Hauptstand von Huawei in der Halle 1 des MWC Barcelona steht unter dem Motto "Intelligent Future, Full of Hope". Auf dem Stand zeichnete Huawei das Bild einer Ära, die von der digitalen Wirtschaft angetrieben wird und von einer Zusammenarbeit definiert wird, die lebendiger und komplett von unbegrenzten Möglichkeiten geprägt ist. Auf der Veranstaltung stellt Huawei auch seine neuesten Produkte und Lösungen vor, die ultimative 5G-Erfahrungen, erstklassige und intelligente Ultrabreitbandverbindungen, digitale und intelligente Transformation sowie seine Green 1-2-3-Lösung anbieten. Die Angebote von Huawei zeigen eine klare Entschlossenheit, Innovationen für das 5.5G-Zeitalter zu entwickeln, Werte für Kunden zu erstellen und die digitale Wirtschaft zu fördern.

Ende 2022 hatte sich 5G bereits als globaler kommerzieller Erfolg erwiesen, mit über einer Milliarde Mobilfunknutzern, die über 5G verbunden sind. Führende Betreiber in China, Südkorea, der Schweiz, Finnland und Kuwait verfügen bereits über eine 5G-Nutzerpenetration von mehr als 30 %, und mehr als 30 ihres Datenverkehrs stammt aus 5G.

Laut dem neuesten 5G City Benchmark Report von Ookla hat Huawei in allen Top-10-Städten unter den 40 repräsentativen 5G-fähigen Städten der Welt einen wichtigen Teil zum Aufbau von 5G-Netzen beigetragen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Ergebnisse der 5G-Leistung in diesen 10 Städten zeigen, dass die von Huawei aufgebauten 5G-Netze die beste Erfahrung bieten.

In Anlehnung an das Huawei-Konzept "Striding Towards the 5.5G Era", das im Juli 2022 geplant wurde, hebt Huawei die fünf wichtigsten Merkmale des 5.5G-Zeitalters hervor: Erfahrungen mit 10 Gbit/s, vollständige Zusammenschaltung, integrierte Sensorik und Kommunikation, L4-Netze für autonomes Fahren und grüne IKT. Führende globale Betreiber, Standard-Organisationen und Partner aus dem Ökosystem der Branche kommen zusammen, um Innovationen und die Erforschung dieser 5.5G-Ära zu fördern, da sie mehr neue Anwendungen und Möglichkeiten für Unternehmen erstellen wird.

Kontinuierliche und solide Investitionen in die IKT-Infrastruktur fördern direkt das Wachstum der digitalen Wirtschaft. Ein unabhängiger Bericht belegt, dass sich dieser Effekt mit der Entwicklung neuer Netze von einer Generation zur nächsten um 15 weiter verstärken wird. Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass der GUIDE Business Blueprint, der sowohl 5G als auch 5.5G kombiniert, klar aufzeigt, wie die IKT-Entwicklung voranschreiten und einen größeren Wert schaffen wird.

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern werden wir weiterhin Innovationen entwickeln, intelligente Verbindungen schaffen und das Computing neu definieren. Diese Zusammenarbeit bei der Innovation wird einen noch größeren Wert für die IKT-Branche erstellen und die Branche insgesamt widerstandsfähiger und erfolgreicher machen.

Die Enterprise-Sparte von Huawei veranstaltet auf dem MWC 2023 auch eine eigene Veranstaltung unter dem Motto "Leading Digital Infrastructure for New Value Together", auf der sie mehr als 50 innovative Produkte und Lösungen für globale Kunden auf den Markt bringen wird. Zu den Highlights gehören die Intelligent Simplified Campus Network Solution, eine Reihe innovativer Lösungen für Rechenzentren und Strategien für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Im Bereich der Geräte stellt Huawei seine neue HUAWEI Mate 50-Serie, HUAWEI WATCH Buds und HUAWEI WATCH GT Cyber vor, die mit neuen Innovationen in Bereichen wie mobile Bildgebung, Fitness und Gesundheit sowie intelligentes Büro aufwarten.

Der MWC Barcelona 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei stellt seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Hall 1 aus. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Fachleuten aus der Branche und Meinungsführern befassen wir uns mit Themen wie dem Geschäftserfolg von 5G, den Möglichkeiten von 5.5G, der grünen Entwicklung, der digitalen Transformation und unserer Vision, mit dem GUIDE Business Blueprint den Grundstein für 5.5G zu legen und auf dem Erfolg von 5G aufzubauen, um noch größeren Erfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

