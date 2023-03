Berlin (ots) -Philips Hearing Solutions präsentiert seine neuesten HearLink Hörgeräte der 040 Familie. Sie arbeiten mit der AI Sound Technologie, die jetzt von der neuen SoundProtect Funktion unterstützt wird. Sie reduziert Windgeräusche und störende plötzliche laute und leise Geräusche effizient und gibt die Signale an die intelligente Klangverarbeitung mit AI weiter. Das ist schon bei alltäglichen Aktivitäten z.B. beim Kochen oder Aufräumen nützlich. Die Hörgeräteträger werden weniger abgelenkt, verstehen Sprache besser und profitieren vom Plus an Hörkomfort. Mit SoundProtect kommt Philips Hearing Solutions dem Ziel näher, Menschen mit Hörverlust ein gutes Hören zu ermöglichen und dabei mit sich selbst und dem sozialen Umfeld in guter Verbindung zu sein.Vier neue Hinter-dem-Ohr ModelleDie neuen Philips HearLink 040 Hinter-dem-Ohr Hörgeräte sind als wiederaufladbare und klassische Batterievariante erhältlich**. Alle vier Modelle integrieren die drahtlose 2,4-GHz Bluetooth® Verbindung, mit der Nutzer Musik, Filme und Anrufe von iOS- und Android-Geräten direkt auf die Hörgeräte übertragen. Außerdem unterstützen sie die Freisprechfunktion für iPhone und iPad***. Diese verwandelt das Hörgerät in ein drahtloses Headset, so dass der Nutzer Anrufe per Knopfdruck am Hörgeräte annehmen, ablehnen und beenden kann. Die Hände bleiben also frei für andere wichtige Aufgaben.Neue App HearLink 2Zeitgleich mit der neuen HearLink 040 Familie bringt Philips Hearing Solutions mit der HearLink 2 App zum ersten Mal eine All-in-One App auf den Markt. Sie vereint zwei wesentliche Funktionen: Fernbedienung und Fernanpassung (Remote Fitting). Mit der benutzerfreundlichen und leicht zu bedienenden HearLink 2 können Hörgeräteträger ihre Klangpräferenzen selbst einstellen, verloren gegangene Hörgeräte wiederfinden, ihre Hörgeräte auf Wunsch aus der Ferne durch ihren Hörgeräteakustiker einstellen lassen und vieles mehr.Philips nachhaltige Vision für die ZukunftImmer mehr Verbraucher erkennen den Wert nachhaltiger Entscheidungen. Bei dieser Entwicklung geht Philips Hearing Solutions voran und hat verschiedene Initiativen für eine verantwortungsvollere Produktion vorangetrieben - mit dem Ziel, weniger zu verbrauchen und mehr wiederzuverwenden. Dazu gehören die Verwendung von mindestens 50% recyceltem Kunststoff in den Verpackungen der Hörgeräte und Ladestationen, die Vermeidung von gefährlichen Stoffen durch die Umstellung von PVC auf umweltfreundlichere Kunststoffe und die Optimierung der Energieeffizienz aller Ladestationen bis 2024.Søren Skjærbæk, Vice President, Brand Management, Philips Hearing Solutions, sagt: "Wir bei Philips Hearing Solutions wollen Kunden mit den Menschen und der Welt um sie herum verbinden. Denn das ist für ihr gesundheitliches Wohlbefinden von grundlegender Bedeutung. Die neuen Hörgeräte mit AI Sound Technologie und SoundProtect tun exakt dies. Denn sie verbessern den Tragekomfort und helfen Menschen mit Hörverlust, mühelos mit anderen in Kontakt zu treten. Unsere modernsten Technologien bieten klares Sprachverstehen, einen hervorragenden Klang ohne Störgeräusche und zahlreiche Wireless-Verbindungsoptionen mit modernen Geräten. Das alles kann für das Hörerlebnis sorgen, wie es sich unsere Kunden wünschen."Philips HearLink Hörgeräte sind bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Diese finden Sie unter: https://www.hearingsolutions.philips.de/*Android-Geräte müssen Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) unterstützen, um direktes Streaming zu Philips HearLink zu ermöglichen.**HearLink MNR T R, MNR T, MNB T R, MNB T (9040, 7040, 5040).***Die Freisprechfunktion ist verfügbar für iPhone 11 oder höher mit iOS 15.2 oder höher und iPad mit iPadOS 15.2 oder höher.Über DemantDemant ist ein weltweit führender Hörgerätehersteller und exklusiver Lizenznehmer von Royal Philips. Demant ist im gesamten Hörgerätemarkt tätig und global in mehr als 130 Ländern vertreten. Seit mehr als einem Jahrhundert spielt Demant eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer Technologien und Fachkenntnisse, um das Hören und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.demant.comMit den Philips HearLink Hörgeräten hebt Demant die vernetzte Hörgesundheit auf ein neues Niveau und bietet innovative Lösungen im Bereich integrierter Gesundheitsdienste. Diese kommen sowohl Fachleuten als auch den Menschen zugute, die mit einem Hörverlust leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.comPressekontakt:Philips Hearing Solutions DeutschlandDaniela HäußlerE: dahr@demant.comT: +49 30 723 937 18Original-Content von: Philips Hearing Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164699/5452460