Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) gab heute bekannt, dass das europäische Geschäft von Westlake Epoxy eine Platin-Medaille 2022 von EcoVadis, dem weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, erhalten hat. Auch im Jahr 2021 wurde Westlake Epoxy mit diesem Rating bedacht und gehört damit zu den obersten 1 der vom EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Westlake Epoxy ist ein weltweit führender Hersteller von Epoxidharzen, Modifikatoren und Aushärtungsmitteln für hochleistungsfähige Materialien. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Hoch- und Tiefbau, Verbundwerkstoffe und Windenergie, Elektronik, Elektrogeräte sowie Schiffs- und Schutzbeschichtungen.

"Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Westlake und in unsere Geschäftstätigkeit und unser Produktangebot fest integriert", so Larry Schubert, Vice President, Corporate Development and Sustainability bei der Westlake Corporation. "Das Platin-Rating von EcoVadis zeugt von unserem Engagement für die Schaffung einer nachhaltigen Gegenwart und Zukunft. Ganz im Sinne unserer Mottos Mission of Enhancing Your Life Every day

"Es ist eine große Freude für Westlake Epoxy, dass EcoVadis seine Nachhaltigkeitsbemühungen mit dem Aufrechterhalten des Platin-Ratings gewürdigt hat. Dieser unabhängige Leistungsvergleich zeigt unsere Fortschritte bei der Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks und unserer Klimaauswirkungen. Das Rating ist ein starker Ansporn für die wachsende Gruppe unserer Mitarbeiter, die einen aktiven Beitrag zu unserer CLEAN-Strategie leisten", so Ann Frederix, Vice President, Westlake Epoxy. "Schon heute sind unsere Materialien und technischen Lösungen für unsere Kunden unverzichtbar, und wir verpflichten uns, die unverzichtbaren Materialien für ihre Zukunft bereitzustellen."

Über Westlake

Westlake ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir die Bausteine für essentielle Lösungen von der Bauindustrie über das Verpackungs- und Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

