Oerlikon hat Akquisition von Riri erfolgreich abgeschlossen und übernimmt Spitzenposition bei Luxusmetallwaren Pfaeffikon, Schwyz, Switzerland - March 1, 2023 - Oerlikon has successfully closed the acquisition of Riri, following the signing of the agreement announced on December 16, 2022. Riri ist ein führender Anbieter von Zubehör aus beschichtetem Metall für die Luxusmodeindustrie. Dieser Abschluss ist der logische nächste strategische Schritt nach der Übernahme von Coeurdor durch Oerlikon im Jahr 2021. Mit dieser Übernahme baut Oerlikon seine Position im Luxusmarkt aus und bietet eine führende Plattform für Luxusmetallwaren. Mit der steigenden Nachfrage nach PVD-Beschichtungen werden die innovativen PVD-Technologien von Oerlikon, die umweltfreundliche Lösungen bieten, die Umstellung der Luxusgüterindustrie auf eine umweltfreundlichere PVD-Technologie vorantreiben. Durch die Akquisition werden die Kernkompetenzen von Oerlikon im Bereich der PVD-Beschichtung für Anwendungen im Luxusmarkt genutzt", sagte Michael Süss, Executive Chairman. "Die Bündelung von Fachwissen, Spitzentechnologie und Know-how im Luxusmarkt machen Oerlikon zum Marktführer in diesem Bereich. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus dem Bereich der Luxusmarken und unterstützen sie auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit." Der Geschäftsführer von Riri, Renato Usoni, wird als President Oerlikon Luxury die neu gegründete Geschäftseinheit Luxus von Oerlikon leiten. Riri wird als separater Geschäftsbereich in der Division Surface Solutions agieren. Die Reissverschlüsse und Knöpfe werden weiterhin unter den Marken Riri und Cobrax auf den einzelnen Produkten zu finden sein. Über Oerlikon Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Mit den Lösungen, umfassenden Dienstleistungen und modernen Werkstoffen des Konzerns können Kunden in Schlüsselindustrien die Leistung, die Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Herstellungsprozesse verbessern und maximieren. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 12 100 Mitarbeitenden an 205 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte 2022 einen Umsatz von CHF 2,9 Mrd. Über Riri Die Riri Group ist ein führender Anbieter von Metall-Accessoires. Sie zeichnet sich durch ihr umfangreiches Produktportfolio und ihr unübertroffenes Angebot unter den folgenden fünf bekannten Marken aus: Riri, eine Referenzmarke für Metall- und Kunststoffreissverschlüsse; Cobrax, bekannter Hersteller von Druckknöpfen, Jeansknöpfen und Nieten; Cobrax Metal Hub und DMC, spezialisiert auf Design, Entwicklung und Produktion von Metallkomponenten für Lederwaren sowie das Unternehmen Amom, das sich auf die Accessoire-Sparte für Schuhe und Bekleidung sowie auf Schmuck-Accessoires für Modeartikel konzentriert. Die hohe Qualität ihrer Produkte, die Saison für Saison durch ständige Innovationen, eine unverwechselbare Personalisierung der Details und das unermüdliche Streben nach Höchstleistungen unterstützt wird, macht die Riri Group zu einer bevorzugten Wahl für viele einflussreiche Markenunternehmen aus der Mode-, Luxus-Accessoire-, Outdoor- und Jeansbranche. Die Mehrmarkenstrategie und die eigenen Produktionsstätten in Mendrisio (Schweiz) sowie in Padua, Tirano, Poggio a Caiano, Scarperia und San Piero a Sieve, Badia al Pino, Pergine Valsugana (Trento) und Palazzolo (Brescia) gewährleisten eine ausreichende Produktion, um die vielfältigen Stilanforderungen aller Kunden zu erfüllen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Sara Vermeulen Anastasi

