Statistisch gesehen ist der März der beste Börsenmonat des Jahres - zumindest beim DAX. Mit wie viel Gewinn Anleger bei Allianz, BASF, Volkswagen und Co rechnen dürfen. Den Februar beendete der DAX mit einem Gewinn von 1,6 Prozent. Damit war der deutsche Leitindex schon besser, als der langjährige Durchschnitt. Denn schaut man sich die Statistik seit 1959 an, so besagt diese für den DAX lediglich einen Gewinn von 0,2 Prozent im Februar. Doch nun ...

