Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Die globalen Aktienmärkte hätten sich im Januar kräftig erholt und fast alle Verluste des Vormonats wieder wettgemacht. Einerseits habe sich die Hoffnung breitgemacht, dass Europa und die USA eine Rezession vermeiden könnten. Darüber hinaus hätten Inflationsraten Anzeichen einer Abschwächung gezeigt, was die Hoffnung wieder habe aufleben lassen, dass insbesondere die US-Notenbank das Tempo künftiger Zinserhöhungen verlangsamen könnte. Die Anleihemärkte würden sogar die Möglichkeit einpreisen, dass sie noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen könnten. ...

